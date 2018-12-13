ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Техасе пожарные чудом спасли 10-летнего мальчика и его мать

Пламя в жилом доме вспыхнуло рано утром. Огонь моментально охватил здание, и люди буквально оказались заперты в ловушке. Прибывшие пожарные приказали мальчику прыгать из окна со 2 этажа. Внизу его поймали полицейские. Женщина также не пострадала.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все