В Техасе пожарные чудом спасли 10-летнего мальчика и его мать

Пламя в жилом доме вспыхнуло рано утром. Огонь моментально охватил здание, и люди буквально оказались заперты в ловушке. Прибывшие пожарные приказали мальчику прыгать из окна со 2 этажа. Внизу его поймали полицейские. Женщина также не пострадала.