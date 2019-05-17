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В Техасе прорвало дамбу

Момент, когда стена наозере Данлап не выдержала давления воды и рухнула вниз, попал на видео. Из-за инцидента без водоснабжения остался город Кайл. Причиной происшествия называют ветхость конструкций - дамбе уже почти сто лет.

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