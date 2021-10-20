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В Техасе разбился пассажирский самолет - все выжили
Авиакатастрофа с хеппи-эндом. В Техасе разбился небольшой пассажирский самолет. Все выжили (на борту находился 21 человек). Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, самолет упал после того, как начал взлетать. На месте крушения возник пожар, который практически полностью разрушил корпус. Люди благополучно покинули самолет.
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