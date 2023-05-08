В Техасе внедорожник наехал на толпу мигрантов: погибли 7 человек

В американском Техасе произошло страшное ДТП. Внедорожник не остановился на светофоре и врезался в толпу на остановке возле приюта мигрантов. Автомобиль сбил насмерть 7 человек, 6 человек пострадали, информируют местные СМИ. Водитель задержан. Правоохранители пытаются выяснить, был ли наезд умышленным.