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В Техасе внедорожник наехал на толпу мигрантов: погибли 7 человек

В американском Техасе произошло страшное ДТП. Внедорожник не остановился на светофоре и врезался в толпу на остановке возле приюта мигрантов. Автомобиль сбил насмерть 7 человек, 6 человек пострадали, информируют местные СМИ. Водитель задержан. Правоохранители пытаются выяснить, был ли наезд умышленным.

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