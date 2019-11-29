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В Техасе вторые стуки горит нефтехимический завод
Вторые сутки спасатели не могут справиться с пожаром на нефтехимическом заводе в Техасе. Эвакуированы все жители в радиусе 7 километров. Качество воздуха в регионе под постоянным наблюдением. Согласно анализам, уровень вредных веществ не превышает допустимые пределы.
Огромные столбы дыма растянулись на несколько километров. В ликвидации пожара участвуют сотни человек. Точные причины взрывов и оценка степени ущерба будут установлены только после того, как потушат огонь.
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