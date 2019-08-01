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В Техасе загорелся нефтеперерабатывающий завод

Травмы - в основном ожоги - получили почти 70 человек. Как сообщается, пожар вспыхнул на установке по переработке полипропилена, затем последовало несколько взрывов. Из-за того, что на заводе хранится большое количество потенциально опасных химических веществ, в регионе сейчас полным ходом идет мониторинг степени загрязнения воздуха.

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