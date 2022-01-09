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В Техасе загорелся товарный поезд со спиртом

В американском Техасе вспыхнули 30 вагонов со спиртом. Состав из 98 цистерн сошел с рельсов и загорелся. Впечатляющее зрелище сняли проезжавшие мимо водители. Пожарные пытаются потушить полыхающие цистерны. Причины аварии пока не известны.

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