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В Тель-Авиве появился киоск для проведения тестов на коронавирус

В Тель-Авиве появился киоск для проведения тестов на коронавирус

Он установлен во дворе одной из городских поликлиник. Лаборант, находящийся внутри киоска, работает в перчатках и через защитное стекло берет анализ у пациента. После этого вся передняя часть будки дезинфицируется, что исключает возможность заражения следующего человека.

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