Подозреваемый в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии задержан Федеральной службой безопасности России. Белорус дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", - сообщили в ЦОС.

Задержанный за подрыв двух поездов с нефтепродуктами на БАМе в конце ноября 52-летний гражданин Беларуси в признательных показаниях сообщил, что согласился установить магнитные мины на двух железнодорожных составах за вознаграждение, свидетельствует видео с его показаниями, распространенное ФСБ.

По его словам, с ним связался знакомый (42-летний гражданин Беларуси, проживающий в Литве), который интересовался, ездит ли мужчинав Россию и когда поедетв следующий раз, после чего предложил "завезти посылку за вознаграждение". А позже на возникшие вопросы о посылке объяснил, что речь идет о магнитных минах, "чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе".

"Я доехал до Северобайкальска и установил устройства", - заявил задержанный.