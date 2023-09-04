В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь

В Украине продолжается борьба с православием. В Тернопольской области полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь с целью закрытия и выселения монахинь. У храма в этом году заканчивается срок аренды. Настоятельница святыни просила директора заповедника не выселять сестер, пока госорганы не дадут ответ на запрос о продлении аренды. Однако комиссия заповедника просьбы проигнорировала, а с утра пришла в монастырь с полицией. Сейчас правоохранители пропускают людей на территорию только при предъявлении паспорта и наличия местной прописки.