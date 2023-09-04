3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь
В Украине продолжается борьба с православием. В Тернопольской области полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь с целью закрытия и выселения монахинь. У храма в этом году заканчивается срок аренды. Настоятельница святыни просила директора заповедника не выселять сестер, пока госорганы не дадут ответ на запрос о продлении аренды. Однако комиссия заповедника просьбы проигнорировала, а с утра пришла в монастырь с полицией. Сейчас правоохранители пропускают людей на территорию только при предъявлении паспорта и наличия местной прописки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября