В тихом океане загорелась плавучая база "Петр Житников"

Один из крупнейших в мире плавучих рыбозаводов загорелся у Южных Курил. Судно "Петр Житников"находится в нескольких километрах от берега острова Шикотан. Огонь вспыхнул в консервном цехе. Эвакуированы 350 человек. Пламя удалось потушить. Причиной ЧП стало возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку.