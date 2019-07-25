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В Токио и Сеуле сегодня утром заявили о новом запуске ракет армией КНДР
Представители Южной Кореи утверждают, что в общей сложности поднялись в воздух два аппарата, которые пролетели свыше 400 километров и упали в Японское море.
По некоторым данным, пуск был произведен в пригороде Вонсана из мобильной транспортно-пусковой установки. Вероятнее всего это были баллистические ракеты малой дальности. Напомним, весной прошлого года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и разработки межконтинентальных ракет.
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