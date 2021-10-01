В Токио отменили авиарейсы из-за мощного тайфуна

Мощный тайфун "Миндул" обрушился на Японию. В токийском аэропорту из-за штормового ветра и ливней отменены более 120 авиарейсов, приостановлено паромное сообщение, перекрыты также несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя. Почти семи тысячам жителей соседней префектуры Тиба рекомендовано покинуть дома из-за сильных дождей и угрозы схода оползней. За сутки здесь выпало более 20 см осадков. В регионе приостановлено движение поездов.



