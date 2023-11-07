В Токио стартовала встреча глав МИД стран G7

В Токио стартовала вторая в текущем году встреча глав МИД стран G7. Об этом со ссылкой на агентство Киодо сообщаютРИА Новости.

Встреча проходит в доме приемов МИД Иикура-кайкан. Она началась с приветствия главы МИД Японии Еко Камикавы, которая заняла этот пост в сентябре.

Сегодня стороны успеют провести лишь рабочий ужин, поскольку в Токио уже вечер, отмечает агентство. Среди тем, которые здесь обсудят, будет и обстановка на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии недавно была с визитом в Израиле и Иордании. Она заявила, что ожидает провести откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.

Япония планирует проявить лидерство и добиться принятия единого документа, в котором будет осуждаться атака ХАМАС и признаваться право Израиля на самооборону. Однако в документ также планируется добавить призыв к сторонам конфликта соблюдать международное право.

Программа второго дня саммита включает две тематические сессии, две информационные и рабочий обед. Планируется, что онлайн к встрече подключатся главы МИД Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Завершится встреча итоговой пресс-конференцией Камикавы.