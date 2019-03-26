В торговом центре Бирмингема нашли бомбу времен Второй мировой

Посетителей комплекса и ближайших домов эвакуировали. Территорию оцепила полиция. Со снарядом работали саперы. В годы Второй мировой Бирмингем был серьезно разрушен во время налетов немецкой авиации. Поэтому авиабомбы здесь находят нередко.