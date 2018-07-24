В Торонто по людям стрелял 29-летний мужчина

Кадры стрельбы в Торонто появились в Интернете. Мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице. Погибли три человека, в том числе и сам нападавший - его ликвидировали полицейские. Еще 12 человек получили ранения. Среди них - 10-летняя девочка. Она в критическом состоянии.

Мотивы стрелка сейчас выясняются. По словам свидетелей, сначала все было похоже на запуск фейерверков, пока не начали раздаваться крики людей. Имя нападавшего и другие подробности пока не раскрываются. Местные СМИ сообщают, что рассматриваются все версии, включая теракт. Единственное, что стало известно, из пистолета по людям стрелял 29-летний мужчина.