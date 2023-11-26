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В трех аэропортах Москвы были задержаны авиарейсы
Минимум 29 рейсов задержаны и 3 отменены в трех московских аэропортах (Внуково, Домодедово и Шереметьево) в воскресенье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из сервисов.
По данным на утро 26 ноября (8:32) во Внуково задержаны 9 рейсов, столько же - в Шереметьево, 11 задержаны и 3отменены в Домодедово.
Как уточняет ТАСС, аэропорты возобновили работу. "Общие ограничения на использование воздушного пространства в московском регионе действовали с 5:30 до 6:30. Все аэропорты Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - работают штатно. Также утренние ограничения не оказали влияния на расписание Жуковского", - пишет информагентство со ссылкой на пресс-службы аэропортов.
Фото ТАСС
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