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В ЦАР произошло покушение на главу Русского дома
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) было совершено покушение на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщает БЕЛТА.
Дмитрий Сытый 16 декабря получил анонимную посылку, после вскрытия которой произошел взрыв. Глава Русского дома получил серьезные ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
РИА Новостисо ссылкой на главу полиции ЦАР сообщили, что ранее Дмитрий Сытый уже получал посылку с угрозами и обращался в полицию для установления личности отправителя.
Русский дом находится рядом с посольством РФ в городе Банги. Он открылся в феврале 2022 года, здесь жителей Центрально-Африканской Республики знакомят с русской культурой, языком и традициями.
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