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В центр Улан-Батора стянуты полиция и военные
Столица Монголии охвачена массовыми беспорядками. Толпа протестующих предприняла попытки штурма Дворца правительства, на центральной площади разжигали костры. Причиной бунта стало недовольство граждан одной из внешнеторговых сделок правительства. Монголия должна была поставить в Китай угля почти на 2 миллиарда долларов. Однако все исчезло без следа: и топливо, и деньги. В центр Улан-Батора стянуты полиция и военные. Мэр города издал указ о силовом разгоне протестующих.
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