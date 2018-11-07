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В центральном парке в Нью-Йорке поселилась утка-мандаринка
Это вызвало настоящий ажиотаж. Дело в том, что такая птица не встречается в дикой природе Соединенных Штатов. Более того, ни один из зоопарков не сообщал о пропаже. Как же утка-мандаринка могла оказаться в людном месте в самом центре мегаполиса? На этот вопрос еще никто дал ответа. Орнитологи также удивлены такой находкой. Они уверены, что с уткой-мандаринкой все в порядке. Она может летать и добывать себе пищу. Поэтому власти города решили оставить птицу жить в Центральном парке.
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