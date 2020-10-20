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В центральной части США выпал первый снег

Толщина снежного покрова в Айове достигала нескольких десятков сантиметров. Резкая смена погоды вызвала гололед на трассах. Снегопад значительно ухудшал видимость. Несмотря на предупреждения дорожной инспекции, за день количество ДТП на автомагистралях увеличилось в несколько раз.

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