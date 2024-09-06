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В центральной Кении в школе произошел пожар - погибли 17 учеников
В центральной Кении в школе произошел пожар, в результате погибли 17 учеников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
"Мы потеряли 17 учеников в результате пожара", - сказал представитель Национальной полицейской службы Ресилия Оньянго. Он добавил, что еще 14 человек с серьезными ожогами доставлены в больницу.
Телеканал Citizen Television сообщил, в результате пожара школьники были обожжены до неузнаваемости.
Причины пожары не известны. Полиция начала расследование, пишет БЕЛТА.
Фото: pixabay.com
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