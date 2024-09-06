ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В центральной Кении в школе произошел пожар - погибли 17 учеников

В центральной Кении в школе произошел пожар - погибли 17 учеников

В центральной Кении в школе произошел пожар, в результате погибли 17 учеников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Мы потеряли 17 учеников в результате пожара", - сказал представитель Национальной полицейской службы Ресилия Оньянго. Он добавил, что еще 14 человек с серьезными ожогами доставлены в больницу.

Телеканал Citizen Television сообщил, в результате пожара школьники были обожжены до неузнаваемости.

Причины пожары не известны. Полиция начала расследование, пишет БЕЛТА.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все