В центральной Кении в школе произошел пожар - погибли 17 учеников

В центральной Кении в школе произошел пожар, в результате погибли 17 учеников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Мы потеряли 17 учеников в результате пожара", - сказал представитель Национальной полицейской службы Ресилия Оньянго. Он добавил, что еще 14 человек с серьезными ожогами доставлены в больницу.