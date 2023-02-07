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В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
Утром 7 февраля вАнкаре зафиксированы колебания земной поверхности магнитудой 5,6, пишет sb.by.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы в 03:13 по времени UTC (06:13 по минскому).
Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши в Анкаре. Очаг залегал на глубине двух километров.
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