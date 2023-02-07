ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Утром 7 февраля вАнкаре зафиксированы колебания земной поверхности магнитудой 5,6, пишет sb.by.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы в 03:13 по времени UTC (06:13 по минскому).

Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши в Анкаре. Очаг залегал на глубине двух километров.

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все