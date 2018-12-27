В центре Афин прогремел взрыв

Инцидент произошел у церкви Святого Дионисия. Ранен полицейский. С ранениями рук и головы его доставили в военный госпиталь. Кроме стража порядка, пострадал церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал экстренные службы. Как только полицейский подошел, бомба взорвалась. Место ЧП оцеплено. По словам очевидцев, из-за взрыва под землю ушли припаркованные мотоциклы, разлетелись мусорные баки. Бомба была заложена в металлический ящик возле входа в храм. Телефонных звонков с предупреждением не было.