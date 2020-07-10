Беспорядки перед парламентом Греции. В центре Афин тысячи человек приняли участие в акции протеста в связи с подготовкой нового закона о демонстрациях, которая затем переросла в столкновения с полицией. В сотрудников охраны правопорядка летели бутылки с зажигательной смесью. Толпу разогнали штурмовыми гранатами и слезоточивым газом. Представители греческого правительства отмечают: частые демонстрации создают много проблем для горожан. Митинги мешают движению общественного транспорта, а также негативно влияют на торговлю.



