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В центре Бангкока вспыхнул крупнейший в городе отель

Срочные новости в эти минуты приходят из Бангкока. Там вспыхнул крупнейший отель в центре города и находящийся внизу торговый центр. Люди в панике выпрыгивали из окон. Уже известно о трех погибших и нескольких пострадавших. Сейчас здание отеля эвакуируют. Движение по центру города заблокировано. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате для хранения документов на восьмом этаже отеля.

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