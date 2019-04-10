В центре Бангкока вспыхнул крупнейший в городе отель

Срочные новости в эти минуты приходят из Бангкока. Там вспыхнул крупнейший отель в центре города и находящийся внизу торговый центр. Люди в панике выпрыгивали из окон. Уже известно о трех погибших и нескольких пострадавших. Сейчас здание отеля эвакуируют. Движение по центру города заблокировано. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате для хранения документов на восьмом этаже отеля.