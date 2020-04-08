В центре Берлина - крупный пожар

Возгорание произошло на строительной площадке городского дворца. Огонь вспыхнул во время проведения работ на крыше здания. По предварительным данным, взорвался смоляной котел. Теперь над городом огромное дымовое облако. На месте работают десятки пожарных. Уже известно об одном пострадавшем - спасатель доставлен в больницу с отравлением угарным газом.



