В центре Берлина прошла акция в знак протеста против повышения арендной платы

По словам митингующих, за квартиры с них требуют безумно высокую ренту. Протестующие подчеркнули, что право на жилище - это гражданское право, которое государство должно защищать и поддерживать. Быстрый рост арендной платы был вызван решением Верховного суда Германии. Он постановил, что ограничение ренты, введенное в прошлом году правительством Берлина, является неконституционным и недействительным. Потолок арендной платы был обозначен в феврале прошлого года с целью сохранения доступного жилья в столице ФРГ.