В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

А вот как обходятся с мигрантами власти Евросоюза. Массовая голодовка в центре Брюсселя. Машины скорой одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя, где разместились мигранты. Почти 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, так и не получили свои документы. Чтобы обратить на себя внимание правительства, измученные выходцы из Северной Африки объявили о голодовке. Не добившись уступок от властей, несколько участников акции уже отказались и от воды. Однако даже такие опасные для здоровья меры, видимо, не повод для местных властей начать решение проблемы. По словам протестующих мигрантов, время от времени к ним приходят бельгийские депутаты, представители европейского парламента и других организаций. Они лишь делают записи и снимки, помочь не обещают.