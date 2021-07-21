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В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
А вот как обходятся с мигрантами власти Евросоюза. Массовая голодовка в центре Брюсселя. Машины скорой одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя, где разместились мигранты. Почти 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, так и не получили свои документы. Чтобы обратить на себя внимание правительства, измученные выходцы из Северной Африки объявили о голодовке. Не добившись уступок от властей, несколько участников акции уже отказались и от воды. Однако даже такие опасные для здоровья меры, видимо, не повод для местных властей начать решение проблемы. По словам протестующих мигрантов, время от времени к ним приходят бельгийские депутаты, представители европейского парламента и других организаций. Они лишь делают записи и снимки, помочь не обещают.
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