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В центре Еревана начались стычки с полицией

У здания правительства с самого утра продолжается бессрочная акция протеста. Люди требуют отставки Никола Пашиняна, которого обвиняют в поражении в карабахском военном конфликте. Сейчас центр столицы Армении перекрыт, подъезды к центральной площади также загорожены полицейскими кордонами. Сообщается о первых задержаниях.

К слову, две ночи подряд у стен правительства ночевали десятки людей в палатках. Протестующие отказываются покидать площадь, пока не будут выполнены их условия.

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