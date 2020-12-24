В центре Еревана начались стычки с полицией

У здания правительства с самого утра продолжается бессрочная акция протеста. Люди требуют отставки Никола Пашиняна, которого обвиняют в поражении в карабахском военном конфликте. Сейчас центр столицы Армении перекрыт, подъезды к центральной площади также загорожены полицейскими кордонами. Сообщается о первых задержаниях.