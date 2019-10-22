В центре города Окленд в Новой Зеландии вспыхнул мощный пожар

Горит строящийся конференц-центр "Скай-Сити". Полиция перекрыла несколько дорог. Эвакуированы люди из соседних зданий. По словам свидетелей, возгорание началось на крыше конференц-центра, когда там работали около 400 строителей. Пострадавших нет.