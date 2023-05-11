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В центре Милана прогремел взрыв - не менее четырех человек пострадали

Взрыв в центре Милана. На воздух взлетел автомобиль с кислородными баллонами, после начался пожар. Огонь перекинулся на соседние машины и дома. Пострадали не менее четырех человек.

Огонь уже потушен прибывшими спасателями. Они также провели эвакуацию людей из соседних домов и учащихся из находящейся недалеко школы. Никто из ребят не пострадал.

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