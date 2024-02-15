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В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы в здании "Известия холл" вспыхнул пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные службыТАСС.
Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет около 800 кв.м. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Затем МЧС сообщило, что площадь пожара, охватившего здание на Пушкинской площади, выросла до 1,5 тыс. кв.м.
По данным оперативных служб, внутри двора горящего здания обрушился купол металлического строения. Возможно, там находятся газовые баллоны, уточняет агентство со ссылкой на источник.
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