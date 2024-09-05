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В центре Мюнхена у генконсульства Израиля произошла стрельба - злоумышленник ликвидирован

В центре Мюнхена у генконсульства Израиля произошла стрельба. Сообщается, что вооруженный мужчина открыл огонь по стражам порядка. Злоумышленника ликвидировали. Из полицейских никто не пострадал.

5 сентября годовщина теракта 1972 года, когда в ходе Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 спортсменов из Израиля.

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