В центре Одессы частично обрушился дом

В центре Одессы частично обрушился старинный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

