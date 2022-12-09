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В центре Парижа несколько кварталов погрузились в темноту

Эпидемия европейских блэкаутов настигла и столицу Франции. Сразу несколько кварталов в центре Парижа погрузились в темноту из-за аварийного отключения электричества. Без света временно остались около 125 тысяч домов. Не работали светофоры и уличное освещение, отмечают очевидцы. Причиной аварии назвали поломку трансформатора.

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