В центре Парижа несколько кварталов погрузились в темноту

Эпидемия европейских блэкаутов настигла и столицу Франции. Сразу несколько кварталов в центре Парижа погрузились в темноту из-за аварийного отключения электричества. Без света временно остались около 125 тысяч домов. Не работали светофоры и уличное освещение, отмечают очевидцы. Причиной аварии назвали поломку трансформатора.