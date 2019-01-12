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В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Белорусских граждан среди пострадавших нет
Одной из резонансных мировых тем недели станут и сегодняшние события в Париже. В центре французской столицы прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.
По последней информации, погибли 2 пожарных, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили в местной прокуратуре, всего 37 пострадавших. Предварительная причина ЧП - утечка газа. Взрыв прогремел в пекарне, в этот момент там никого не было. Взрыв был такой силы, что мощной волной выбило стекла в соседних зданиях.
По данным кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших нет. Наше посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранителями.
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