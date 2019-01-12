ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Белорусских граждан среди пострадавших нет

Одной из резонансных мировых тем недели станут и сегодняшние события в Париже. В центре французской столицы прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.

По последней информации, погибли 2 пожарных, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили в местной прокуратуре, всего 37 пострадавших. Предварительная причина ЧП - утечка газа. Взрыв прогремел в пекарне, в этот момент там никого не было. Взрыв был такой силы, что мощной волной выбило стекла в соседних зданиях.

По данным кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших нет. Наше посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранителями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все