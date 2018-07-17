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В центре Праги обвалилась часть реконструируемого дома

Обрушился потолок 5 на 10 метров. Под завалами оказались несколько рабочих, троих спасателям удалось вытащить. Они в тяжелом состоянии в больницах Праги. Под обломками могут находиться от двух до четырех человек. С помощью спецтехники спасатели разгребают завалы, прибыли кинологи.

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