В центре разведения панд Чэнду пополнение

В центре разведения панд Чэнду на юго-западе Китая пополнение. Самка по кличке Аили родила панд-близнецов. Малыши появились на свет накануне с разницей в 26 минут. Вес старшего самца 163 грамма, его брата - 136. Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо. Ветеринары пристально за ними наблюдают. Отметим, что малыши являются первыми в мире пандами-близнецами мужского пола, рожденными в этом году.