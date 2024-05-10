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В Санкт-Петербурге пассажирский автобус рухнул с моста в реку Мойку, трое человек погибли
В Санкт-Петербурге после падения пассажирского автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста погибли три человека, шесть пассажиров пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкойна данные в оперативных службах.
Согласно информации пресс-службы ГУ Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице сегодня около часа дня. В момент аварии в салоне автобуса было около 20 человек.
Отмечается, что на месте идут поисково-спасательные работы, спасатели и водолазы продолжают доставать людей из воды. По информации МЧС РФ, в спасательных работах задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава.
Движение троллейбусов по Поцелуеву мосту приостановлено.
По имеющейся на данный момент информации, водитель автобуса не справился с управлением. Пока нет точных данных о причинах аварии. В городском комитете по транспорту уточнили, что автобус компании "Такси" "развернуло, он пробил ограду и упал в воду".
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств аварии.
По факту инцидента полицией возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Водитель рухнувшего в реку автобуса задержан.
Губернатор региона Александр Беглов сообщил, что пострадавшим в аварии с автобусом оказывают оперативную помощь, координацию ведомств он осуществляет лично.
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