В Санкт-Петербурге пассажирский автобус рухнул с моста в реку Мойку, трое человек погибли

В Санкт-Петербурге после падения пассажирского автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста погибли три человека, шесть пассажиров пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкойна данные в оперативных службах.

Согласно информации пресс-службы ГУ Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице сегодня около часа дня. В момент аварии в салоне автобуса было около 20 человек.

Отмечается, что на месте идут поисково-спасательные работы, спасатели и водолазы продолжают доставать людей из воды. По информации МЧС РФ, в спасательных работах задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава.

Движение троллейбусов по Поцелуеву мосту приостановлено.

По имеющейся на данный момент информации, водитель автобуса не справился с управлением. Пока нет точных данных о причинах аварии. В городском комитете по транспорту уточнили, что автобус компании "Такси" "развернуло, он пробил ограду и упал в воду".

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств аварии.

По факту инцидента полицией возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Водитель рухнувшего в реку автобуса задержан.