ЧП в центре Сиднея. Мужчина с ножом напал на прохожих. По словам очевидцев, ранены шесть человек. Однако официальной информации о количестве жертв пока не поступало. Одна из пострадавших - молодая женщина - госпитализирована. Нападавший арестован. Еще до приезда полиции его смогли обезвредить те, кто случайно оказался в этот момент на улице. Район ЧП оцеплен полицией.