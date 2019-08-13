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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

ЧП в центре Сиднея. Мужчина с ножом напал на прохожих. По словам очевидцев, ранены шесть человек. Однако официальной информации о количестве жертв пока не поступало. Одна из пострадавших - молодая женщина - госпитализирована. Нападавший арестован. Еще до приезда полиции его смогли обезвредить те, кто случайно оказался в этот момент на улице. Район ЧП оцеплен полицией.

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