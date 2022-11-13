В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости.

"Сегодняпримерно в 16:20 мскв районе Бейоглуна улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - заявил губернатор города Али Ерликая.

По данным телеканала A Haber, более 10 человек получили ранения в результате ЧП.

Силовики рассматривают версию теракта.

Очевидица произошедшего сообщила, что полиция перекрыла входы и выходы к улице, где прогремел взрыв, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.

Верховный совет по телерадиовещанию Турции ввел запрет на трансляцию с места происшествия.