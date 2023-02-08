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В центре Турции зафиксировали новое землетрясение

В центре Турции зафиксировали новое землетрясение

За землетрясением последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 и до 4,4.

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