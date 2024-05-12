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В центре Варшавы сгорел торговый центр

В центре Варшавы ликвидируют последствия масштабного пожара. Там сгорел торговый центр. Дым накрыл несколько районов польской столицы.

Как сообщили специалисты, возгорание возникло сразу в нескольких местах, и огонь быстро распространился. Из-за этого не сработали системы пожаротушения. Частично обрушилась крыша комплекса.

Жителей попросили оставаться дома из-за токсичного дыма. Сообщается, что в здании хранились химические вещества, которые при горении могут нанести вред здоровью.

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