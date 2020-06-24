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В центре Вильнюса открыли искусственный пляж

А наши соседи в центре Вильнюса открыли искусственный пляж. Там есть все необходимое: зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом. Морское настроение поддерживает экран, на котором показывают виды с Балтийского моря. Впрочем, реакция на место отдыха неоднозначная. Рядом находится Музей жертв геноцида. Депутаты-консерваторы уже выступили с требованием свернуть площадку.

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