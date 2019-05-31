В Цюрихе вооруженный мужчина захватил двух заложниц и укрылся с ними в доме

К месту прибыли полицейские, однако от переговоров 60-летний преступник отказался и начал отстреливаться. Тогда группа спецназа взяла помещение штурмом, но спасти заложниц не удалось: преступник застрелил их и покончил с собой. Его мотивы пока неизвестны.