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В Цюрихе вооруженный мужчина захватил двух заложниц и укрылся с ними в доме

К месту прибыли полицейские, однако от переговоров 60-летний преступник отказался и начал отстреливаться. Тогда группа спецназа взяла помещение штурмом, но спасти заложниц не удалось: преступник застрелил их и покончил с собой. Его мотивы пока неизвестны.

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