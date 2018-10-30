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В Тунисе число жертв теракта возросло до 22

Среди них - 15 полицейских, пятеро мирных жителей и двое детей. Ранее СМИ сообщали о 9 пострадавших. Взрыв устроила вчера в центре столицы Туниса террористка-смертница. Уточняется, что она носила хиджаб.

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