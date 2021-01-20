3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Тунисе не стихают протесты. За несколько дней в стране арестовано около 650 человек
Они продолжаются с пятницы, после того, как в стране был введен общенациональный карантин. Протестующие собрались в центре столицы - они требуют от властей выпустить на свободу всех, кто был задержан за последние дни по обвинению в участии в беспорядках. Для разгона протестующих, которые пытались прорваться к зданию МВД, силовики применили слезоточивый газ.
За несколько дней протестов в стране арестовано около 650 человек, пострадали 10 сотрудников полиции. Минобороны разместило в некоторых регионах армию. Причиной недовольства населения стал тяжелый экономический кризис, который усугубила пандемия, и невыполненные обещания новых демократических лидеров страны. Отметим, уровень бедности в Тунисе превышает 20 %. Выросла и безработица среди молодежи - показатель достигает почти 30 %.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов