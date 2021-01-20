В Тунисе не стихают протесты. За несколько дней в стране арестовано около 650 человек

Они продолжаются с пятницы, после того, как в стране был введен общенациональный карантин. Протестующие собрались в центре столицы - они требуют от властей выпустить на свободу всех, кто был задержан за последние дни по обвинению в участии в беспорядках. Для разгона протестующих, которые пытались прорваться к зданию МВД, силовики применили слезоточивый газ.



За несколько дней протестов в стране арестовано около 650 человек, пострадали 10 сотрудников полиции. Минобороны разместило в некоторых регионах армию. Причиной недовольства населения стал тяжелый экономический кризис, который усугубила пандемия, и невыполненные обещания новых демократических лидеров страны. Отметим, уровень бедности в Тунисе превышает 20 %. Выросла и безработица среди молодежи - показатель достигает почти 30 %.



