В Тунисе не утихают антиправительственные протесты

На улицах Туниса вот уже третью ночь неспокойно. В стране антиправительственные протесты. Минобороны разместило в некоторых регионах армию. Демонстранты блокируют улицы, поджигают баррикады и бросаются на правоохранителей. Те в свою очередь отвечают слезоточивым газом. К слову, протесты возникли как последствия разочарования в новых демократических лидерах и их невыполненных обещаниях. Ключевая проблема - слабая экономика. Уровень бедности в стране превышает 20 %. Вырос и уровень безработицы среди молодежи - достигает почти 30 %.