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В Тунисе не утихают антиправительственные протесты
На улицах Туниса вот уже третью ночь неспокойно. В стране антиправительственные протесты. Минобороны разместило в некоторых регионах армию. Демонстранты блокируют улицы, поджигают баррикады и бросаются на правоохранителей. Те в свою очередь отвечают слезоточивым газом. К слову, протесты возникли как последствия разочарования в новых демократических лидерах и их невыполненных обещаниях. Ключевая проблема - слабая экономика. Уровень бедности в стране превышает 20 %. Вырос и уровень безработицы среди молодежи - достигает почти 30 %.
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