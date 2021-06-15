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В Тунисе почти неделю не утихают массовые протесты

Массовые протесты уже почти неделю не утихают в Тунисе. В районе Сиди-Хассина накануне произошли столкновения манифестантов и полиции. Демонстранты бросали камни в правоохранителей, те отвечали слезоточивым газом.

Об арестах пока не сообщается. Акции протеста вспыхнули с новой силой в минувший вторник. Тогда стало известно, что мужчина, задержанный по обвинению в торговле наркотиками, скончался в стенах следственного изолятора.


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